Innan vi kom till Högakustenbron fick vi information om den. Den invigdes 1997, har 40 meter segelfri höjd, är 1800 meter lång, 17,8 meter bred och pylonerna är 180 meter höga. Vi åkte under den och in i Norafjärden innan båten vände och åkte tillbaka.

Buffén var dukad med en mängd delikatesser som sill, lax, kyckling, olika sallader med mera. Därefter fick vi kaffe med en jättegod kaka. Under tiden vi åt kom det en regnskur men sedan blev det uppehåll så vi kunde gå ut på fördäck och beundra utsikten.

Det fanns även underhållning på båten. Denna dag var det Klas Norberg som stod för den. Han spelade mest på akterdäck men kom även ner till salongen och spelade några låtar.

Eftersom vi var från Örnsköldsvik började han med ”Bröderna Byströms begravningsbyrå” som skrivits av Olle Norell. Han framförde även ”Cotton fields”, ”Hooked on a feeling”, ”Never can tell”, där han även spelade munspel och flera andra kända melodier. Han spelade in i det sista till dess att båten låg vid kajen igen.