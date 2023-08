Så blev det dags för ordföranden att ingripa, så att strömmingen kunde serveras med löftet att Kultändarna skulle komma tillbaka. När alla var mätta och belåtna bjöd Kultändarna på roliga musikaliska minnen av Anundsjöbon Göran Jonsson i Skola oppa Bredbyn och Visst lever Minnena kvar från Sommaren 1965. För att höja temperaturen ytterligare bjöd man in publiken till allsång till Jag Ringer På Fredag och Börja om från Början, innan det var dags för kaffe med gokaka till.

Dags för Kultändarna att inta scen på nytt och då fick man visa vilka duktiga gitarrister man är i The Shadows Apache, innan det blev tre medleyn sammansatta av den klurige Göran Jonsson. Först blev det När Hoss och Hyland kom till Byn med de fyra låtarna Bonanza, Den siste Mohikanen, Akta dig för Indianerna och Zero zero.

Ett nytt avbrott för hyllning av jubilarer, samt roliga historier berättade av modiga kvinnor och män ur publiken, innan Kultändarna blandade och gav ur sin rika repertoar, där Jerry Williams It Started with a love Affair finns med.

Allt som allt hann Kultändarna med ett tjugotal låtar, innan det blev dags för lottdragning och avrundning av en hellyckad fest på dryga tre timmar.

Kjell Larsson