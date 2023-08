Förväntningarna hos publiken gick att ta på i den dallrande luften. I en knökfull samlingslokal steg sorlet då Ronnie visade sig i dörröppningen och öppnade munnen. Vad han sa var inte så viktigt, utan bara att han uppenbarade sig var fullt tillräckligt.

Ronnie fattade mikrofonen och sa att han tänkte få börja sjunga Små Nära Ting, som Christer Sjögren med sin mörka röst sjungit in. Att publiken gillar Christer Sjögren framgick som svar på Ronnies inledande fråga. När Ronnie var klar med sången fick vi höra att Jan Sparring sjungit in samma låt. Under den dryga timmen på Sundhem, så kom Ronnie tillbaka till både Christer Sjögren och Jan Sparring ett antal gånger.