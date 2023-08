Vi som var på plats fick dock vara med på en strålande spelning, där trion betade av ett digert program med sammanlagt 18 låtar av Ted Gärdestad, Bob Dylan med svenska översättningar, Darin, Cornelis, Taube, Elvis, FJK, Ronny Eriksson, Mikael Wiehe med flera.

Ur den rika repertoaren kan man skräddarsy program enligt beställarens önskemål. Trion har färdiga program passande för Taubeaftnar, Cornelis och Ted Gärdestad kvällar. Bob Dylan har skrivit mycket vacker musik, som har fått svenska texter. Tänk om man kunde sätta samman en kväll med de populäraste sångerna, som Men Bara Om Min Älskade Väntar (Tomorrow is a long time), I Vinden Finns Ditt Svar (Blowing in the wind), Ta det kallt, det är allt (Don't Think Twice, It's All Right) och så vidare. Bara fantasin sätter gränser, då det tex finns en hel skiva av Totta Näslund och Mikael Wiehe, där de sjunger Bob Dylans lyrik.