Brödernas satsning i Höga kusten

Det hela började 2017 med att Roland var på husbilsresa i Sverige och hälsade på vänner i Käckelbäcksmon. Han hade just lämnat sitt jobb i Schweiz där han jobbat många år som trädgårdsmästare.

– Vi startade lite smått 2019 under den årliga julmarknaden på Veda handelsträdgård. Vi bakade i växthuset först men då kom miljö- och hälsa och sa att det inte var någon bra ide för hygienen, skrattar Marco.

– Intresset växte för varje år, då hittade vi det här stället i Hol, Noraström, som tidigare varit silversmedja. Vi skrev på ett hyresavtal och hade öppet hus under hösten 2022 för att se om det fanns intresse, det kom över sextio besökare och många undrade när vi skulle öppna, berättar Marco.

Under det här första året har de öppet från april till oktober och bröderna känner in rutiner, in- och utgifter och planerar framåt. En del kunder frågar efter kaffe till exempel.

– Jag är ensam i bageriet, min bror sköter handelsträdgården och det administrativa och jag bakar. Det är också olika regler för att driva bageri och café, berättar Marco och fortsätter:

– Det är första året vi har öppet – vi får se vad det blir för kostnader med el och andra fasta utgifter under året och hur vi kan gå vidare nästa år. Jag har bara två händer och ibland vill jag sova, skrattar Marco.