Caroline & Robert Sedin sjöng så smakfullt vackert till Ida Linnés utsökta pianospel på flygeln, att man fick gåshud. Trion har hållit på i 10 år och gör ett gott intryck överallt de uppträder, men så trivs man jättebra med varandra och övar minst en gång i veckan. Att man har kul förstår alla och man hör mycket sällan någon säga att man hört dem och underförstått inte tänker komma till deras konsert. Som vanligt för Trio of Joy, var det Caroline som på ett pedagogiskt sätt skötte om mellansnacket, vilket är grunden för deras popularitet.

Den röda tråden i Trio of Joys musik är kärleken, något som alla människor behöver. Den kan skildras på många olika sätt och hur ont det gör när den tar slut hör också dit.

Trio of Joy inledde med en sång av Ted Gärdestad och kom sedan in på två av Bob Dylans sånger översatta till svenska. Både Men Bara Om Min Älskade Väntar och För Att Jag Älskar Dig är klassiker, som man kan höra hur många gånger som helst. Efter två Lasse Stefanz låtar, sjöng Robert Sedin Amazing Grace på ett lite annorlunda sätt än Ronnie Sahlén brukar, men så vackert det blev till Ida Linnés ackompanjemang. Avslutningen före paus med Tommy Körbergs Mitt Hjärtas Land blev mycket mäktig så Lennart Sundwall kom i pausen fram till Robert Sedin och sa att han inte skulle lämna kyrkan, ifall han inte fick höra Stad I Ljus. Robert Sedin som har samma röstomfång som Tommy Körberg framkallade i extra numret stående ovationer för Trio of Joy, efter att Ida Linné rest sig från pianostolen och förenat sig med solisterna framför altarringen.

Kvällen var över, men det tog lång tid innan publiken hunnit fram och gratulerat musikerna och tackat för den underbara kvällen. Det sista jag hörde på väg hem var ett hurtfriskt rop från Jenz Grensjö, som fick mig att stanna upp och vinka tillbaka.

Kjell Larsson