Som projektör i området försöker vi, Byggsigurd AB, maximera antalet tomter med bra utsikt och önskar lågt i framkant och tillåter högt i bakkant av ett område. Krav på vad ett boende är ökar år efter år samt att skärgården blir mer och mer attraktiv, speciellt 15 minuter från centrum. 70 kvm i gamla detaljplanen för boendehuset ger under 60 kvm invändigt vilket inte uppfyller dagens krav och framförallt behov. Lägg därtill att flertalet sommarstugor konverteras till permanenta bostäder.

När detaljplanen skrivs om för att tillåta större bostäder ändrar även detaljplaneavdelningen planen till dagens språk. Nu anger man nockhöjd istället för takfotshöjd vid yttervägg plus tillägg för en maximal takvinkel och den höjd det lägger till upp till taknock. Eftersom gamla detaljplanen därigenom tillåter högre hus än vad vi önskade för nya gällande detaljplan behövde vi anpassa oss och säkerställa att redan byggda hus, 18 st ryms inom den nya detaljplanen.

Vi bad om dispens för två av husen som redan är byggda att de kan få avvika lite från höjden för den nya detaljplanen, men fick avslag. Vi bad om att få dela in området i fler höjder, men fick avslag.

Gällande vattenkvalitén i vår kära och vackra Åvikefjärd behöver inloppet muddras till minst 3,5 meter för att förbättra vattenutbytet. Nya villor installeras med avloppsanläggningar enligt högsta skyddsnivå och ligger 200 meter från recipienten, fjärden. Övergödning, fosfor i synnerhet reduceras med minst 95 procent enligt kravet för högsta skyddsnivå. Avståndet till recipienten skapar tid för bakterier och växter att käka upp resterande eftersom de frodas där det finns näring. Påverkan från nybyggnationer minimeras.

Byggsigurd projekterar ett nytt hus under projektnamnet ”Sommarvillan”, där vi kombinerar två olika byggnadstekniker utan att kompromissa med prestandan som nollenergihus, netzero under driftsår och även se om vi kan nå eller komma nära netzero under byggnation.

Kan vi skapa något nytt som maximerar våra kunders investering i ett bra boende och bra ekonomisk utveckling?

