Den klassiska musiken kom jag in på, sedan vi flyttat till Härnösand. Ränderna går aldrig ur och nu är jag inne i en fas i livet fylld med klassisk musik, fast boogiewoogien kommer jag aldrig att släppa. 1987 tog jag mig artistnamnet Chris O’Berg, efter att under en längre tid uppträtt på Robert Linds krog i Lunde. Förslaget fick jag av legendariske KG Wästerlund.

– En bra början är att utgå från Frösöblomster av Wilhelm Peterson Berger, där jag valt ut Intåg i sommarhagen, Gratulation, Lawn tennis och Sommarsång. Sedan kom jag in på Idas sommarvisa av Astrid Lindgren, där jag fastnat för meningen ”Du skall inte tro det blir sommar om inte NÅN sätter fart”. Det måste väl ha varit vår skapare som Astrid avsåg. Det finns ju väldigt många vackra psalmer och jag brukar alltid plocka in minst en i mina kyrkokonserter. Idag blev det Blott en dag ett ögonblick i sänder i Charlies jazziga version.

– All musik jag spelar har för övrigt en personlig touch, där jag främst inspirerats av Charlie Norman och Robert Wells. Något nytt vill jag alltid plocka in, för att inte bli uttråkad. Idag blev det en Wienervals medley och en medley av There goes my everything med första delen på engelska och sedan en övergång till Han är min sång och min glädje. En personlig favorit som hängt med sedan 1980 är Brusa högre lilla å och så kryddade jag konserten med Stardust, innan jag blev ombedd att bjuda på ett extra nummer, som blev Mozarts Symfoni nummer 40, avslutade Chris O’Berg som har ett mycket gott hjärta.