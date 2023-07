Ewa Bylin Domsjö har begåvats med en jazzröst, som berör ända in i själen. Det känner alla jazzintresserade Ö-viksbor till. I Domsjö kyrka den 9 juli kom det fram under den ljumma söndag kvällen i Summertime, Skylark, Siv Larssons dagbok, All of me i Claes Janssons version, True colors och i den svenska versionen av You raise me up, samt i extra numret Blue skies.