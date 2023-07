I dag 19 juni var det kommunfullmäktige och döm om min förvåning så har hans avsägelse kommit in för sent, för att kommunfullmäktige skulle kunna behandla avsägelsen enligt det reglemente som finns antaget av fullmäktige.

Det är inte ok att bli hotad som politiker, det är jag den förste att skriva under på.

Varför lämnades avsägelsen inte in i tid, så den kunde behandlas idag (läs måndag 19/6)? Om man nu känner sig hotad vill man väl helst inte fortsätta med sitt uppdrag, inte ens en dag till.

Precis som du påpekar är bildningsnämndens ordförande en av de tyngsta posterna i kommunens politiska organisation. Det är därför viktigt att den upprätthålls. Ulf-Åke Oldenborg lämnar sin post på egen begäran och gör det under ordnade former, det vill säga att ÖrnsköldsviksAlliansen kan nominera en ny person och att denna kan väljas av ett ordinarie kommunfullmäktige. Att kalla in ett särskilt fullmäktige för denna fråga är inte ekonomiskt försvarbart.