Kantor Erika Sjödin sjöng tillsammans med Anders Grimells trio inledningsvis två låtar There will never be another you och The girl from Ipanema. Sedan spelade trion Underbart är kort. I låten Just a closer walk with Thee var klarinetten solo och sedan blev det uptempo där Kenneth Nordwall kom in på trummorna och Anders Bergqvist på flygeln. Låtarna som spelades under kvällen var mycket inlyssnande och finstämda jazztolkningar som blev en ren njutning för publiken och gav många applåder.

Tolkningen av Håll mitt hjärta var effektfull med hjärtslagen helt solo på flygeln och sedan kom tillbaka under låten tillsammans med trion och avslutades med hjärtslagen. I sista låten When the saints var publiken med i refrängen som fick avsluta musikgudstjänsten.

Ruth Lind