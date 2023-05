Alla minns vi med värme tiden då Robert ”Robban” Broberg vände ut och in på orden och kören exemplifierade det med hans Båtlåt. Ännu större avtryck lämnade Povel Ramel efter sig. Här gjorde kören en sketch av Povels och Wenche Myhres Jag Diggar Dig, innan det var dags att hugga in på det framdukade fikat.

Många är de musiker som fått lämna jordelivet alldeles för tidigt då de drabbats av psykisk ohälsa. Gustaf Fröding var en sådan person och ”Strövtåg i hembygden”, som Olle Adolphsson satte musik till, framkallade mina rysningar liksom Ted Gärdestads Oh Vilken Härlig Dag och So Wake Me Up av Avicci. Cornelis Vreeswijk dog i cancer bara 50 år gammal, men vad otroligt mycket han har lämnat efter sig. Turistens Klagan blev kvällens allsång, efter att det delats ut textblad med alla fem verserna.