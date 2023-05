I reportaget i måndagens tidning om Vitsippans dag råder osäkerhet om hur många år den pågått. Jag arrangerade första Vitsippans dag 1995, alltså för 29 år sedan. Det har alltid varit ”ideellt arbete rakt igenom”, för att citera den konstiga rubriceringen. Allt föreningsliv grundar sig på ideellt arbete, så under årens lopp har jag och även min man lagt ideella timmar som är oräkneliga.

Hej Barbro!

ÖA försöker bevaka intressanta arrangemang runt om i kommunen, men med en reporter i tjänst på kvällar och helger måste vi prioritera hårt och hinner tyvärr inte med allt. Och då var det ju toppen att andra lokaltidningar lyfte just denna dag med kvinnohistoria i centrum till läsare i Örnsköldsvik.

För att uppmärksamma evenemang brukar arrangörer, föreningar och besökare skicka in egna, intressanta artiklar till våra mycket uppskattade Nära-sidor. En sådan läsarartikel kan alla enkelt skicka in via vårt formulär på nyhetssajten.

Sandra Bygdén Shameh, chefredaktör ÖA