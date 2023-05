Vi fick höra ”Vallfartssång” samt ”I go to the rock” med Anders Lindqvist som skönsjungande solist. Vi gjorde ett break med mingel och korv med bröd. Sedan tittade vi på ”Sen kväll med Gud” som var en utåtriktad verksamhet till ungdomar från 2000. Tage Andersson hade från Minns du sången plockat fram många fina sånger, bland annat ”Vart jag går i skogar” som vi med Lillemors hjälp fick vi vara med och sjunga.