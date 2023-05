Skönsjungande flickor förhöjer stämningen avsevärt i "Moanin", "Summertime" och "All That She Wants" tillsammans med Ate Dust Jazz band. I låtarna "La Grange" och "Hold The Line" med Gula Rummet förstärkes sången dessutom med intensiva trummor och taktfasta handklappningar.

Med Groovy Wonders och stycken "I Wish" och "Master Blaser" får vi njuta av fyra glada samtrimmade tjejer! I "Ma Belle Evangeline" ackompanjeras sångerskan av JFC Trio med trombon och gitarr – utsökt vackert!