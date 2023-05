Ja, en helt underbar vårkonsert fick den stora menigheten avnjuta i lördags i Pingstkyrkan i Ö-vik. Den här konserten kom in i programmet när Carmina Burana blev inställd. Arrangörer för kvällen var Örnsköldsviks musiksällskap med sin dirigent David Wahlen och kören Nota Bene under ledning av Lillemor Bodin-Carlsson.

Nota Bene doade i kör en Bourre av JS Bach, skriven för cembalo men transkriberad för kör av A. Öhrvall. De fortsatte på temat kärlek och sjöng Kärleken och livet av R. Lövland. Riktigt vacker i arr av Jonas Nyström och med orkester. Vidare en sång på engelska av M. Legrand, How do you keep the music playing. Även den i arr av Jonas Nyström. Musiksällskapets orkester spelade av Edv. Grieg Svit ur Per Gynt, Morgonstämning och I Bergakungens sal. Musiksällskapet har en underbar flöjtist, Kristina Platonova. Hon spelade till Rune Andersens fina ackompanjemang, Humlans flykt av Korsakov på ett virtuost sätt som lockade fram dånande applåder.