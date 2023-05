Jag instämmer med ledaren i ÖA 15/5 2023 om de folkvaldas (och även näringslivets chefer och anställdas) slentrianmässiga val av flyget när de ska resa i tjänsten.

Jag reser privat till Stockholm ett antal gånger per år, och har räknat på tidsvinsten med att välja flyget. Från det att jag lämnar bostaden i centrala Ö-vik till att jag stiger av tåget vid Stockholms centralstaion tar resan med tåg cirka en timme längre än resan till Gideå flygplats, flyget till Arlanda flygplats och resan därifrån in till Stockholms city. Dessutom har tåget bekvämare sittplatser, möjlighet att stiga upp och sträcka på benen under resan, eventuelt inta mat och dryck, koppla upp mig och utnyttja restiden till att arbeta eller nöjes-surfa på nätet.