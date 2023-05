Där har under det här seklet olika myndigheter gjort satsningar i bygden (utan tids- och rangordning): Naturum Höga Kusten, entréer till nationalparken, ny linbana, renovering av Naturscen Skuleberget, prins Nicholas lekpark, världsarvsbuss och ny väg till Entré Syd. Dessutom har privata entreprenörer utvidgat/startat verksamheter för många miljoner.

Det har rört sig mycket folk här som kommer utifrån: Under 2022 hade Naturum Höga Kusten haft närmare 55 000 besökare. Linbanan hade under 2021 34 000 åkande (nyhetens behag?) och 23 000 åkande år 2022. Nationalparken fler än 58 400 besökare. Friluftsbyn med Toppstugan 25-30 000 besökare. Veåsands havscamping 10 000 besökare. Naturscen Skuleberget mer än 15 000 åhörare och Via Ferrata närmare 9 000 klättrare.