Under året har det tillkommit musikevenemang på Thuleteatern med mycket lyckat resultat, då Klas Norberg och Brända Taket dragit fulla hus. Nyss kunde Lions föra över 75 000 kronor till Cancerforskningsfonden i Norr, från överskott som uppstått.

Lions Ö-vik är en liten förening och har så varit i alla tider. Till festen hade man bjudit in från Husum Lions Högakusten, som med ett gåvobrev också ville ge ett bidrag till Cancerforskningsfonden i Norr.

Ett glatt gäng på 32 personer hade samlats för att få fira de första 70 åren i klubbens historia. Många roliga historier kom fram under festen, där sin vana trogen Lage Dahlquist drog ett tungt lass, men han fick god hjälp av ett flertal vid borden. Ann-Marie Holmberg i Lions Höga kusten var under 10 års tid med i Erik Törnkvists revygäng och tog fram dråpligheter, som Erik kom dragandes med under den tiden. Både Lage och Ann-Marie är glada personer, som man blir glad av att få umgås med.