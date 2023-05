Han bör också skyndsamt få lära sig vad det innebär att som ansvarig politiker undvika att vara jävig. Jag grundar min rekommendation till kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) på artiklar jag läst i ÖA och information jag fått från medborgare.

Ett annat exempel är att i en demokrati har valda ledamöter rätt att ställa frågor, komma med förslag och begära information om man anser att man behöver det för att kunna fatta bra beslut. Därför kan inte en ordförande i en nämnd hindra och förbjuda ledamöter att ställa frågor till tjänstemän som lämnar information i olika ärenden eller till ordförande eller annan politiker under mötet.

Anna-Britta Åkerlind (C) och Ulf-Åke Oldenborg (KD).

Om jag börjar i det generella perspektivet så är vi en rad ansvariga politiker som gått in i våra roller från årsskiftet och som kommer att sitta i ”skolbänken” ännu ett tag framöver. Det tar ungefär ett år innan man varit igenom alla procedurer och processer, fått ta del av den utbildning som erbjudits och gått på en och annan egen mina att lära sig av. Att gå in i ett uppdrag som förtroendevald, på hel- eller deltid, och tro att man kan allt från början är naivt. Det som verkar enkelt och självklart från utsidan blir snabbt mer komplext (och tidskrävande) på insidan.

Att fokusera på dialog och att vara tillgänglig är ett gemensamt åtagande från oss i ÖrnsköldsviksAlliansen. Det betyder inte att vi sitter i stadshuset och väntar på besök. Det gäller även Ulf-Åke Oldenborg, vad än han tidigare sagt. Stadshuset Kronan har heller inga egna kontor vare sig för politiker och medarbetare så det finns heller inget rum att ”knacka på”. Tillgängligheten bygger på att den som vill möta någon av oss tar kontakt via mejl, telefon eller Kontaktcenter och bokar en tid. Alternativt tar direktkontakt i samband med något öppet möte. Under demokrativeckan (lördag 13 maj på Stora Torget) och ÖviksMässan kommer ÖrnsköldsviksAlliansen att finnas på plats för dialog, frågor, synpunkter och andra samtal.

I bildningsnämnden finns, precis som i alla andra nämnder, full tillgänglighet för alla förtroendevalda att ställa frågor både till ansvariga politiker och tjänstepersoner. I just denna nämnd prövas mer tydligt möjligheten att mejla in frågor. Din synpunkt kring detta härrör såvitt jag kan förstå från ett missförstånd under något av de första mötena med bildningsnämnden detta år och har redan utförligt besvarats i kommunfullmäktige på en fråga (interpellation) från Vänsterpartiet.

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande