Göteborgaren Peter Persman flyttade till Västernorrland 2005 och blev Ö-viksbo 2012.

Sitt första vårtal i Gullänget höll Peter som nyinflyttad 2012 nere på Bussbyvallen, där det då även tändes en majbrasa. Våren är sen i år och ingen brasa utanför kyrkan fanns att värma sig vid, så det kändes gott att få gå in i värmen, efter att kören inlett med fyra vårsånger utomhus. Väl inne hade diakon Susanne Kallin ordnat fika, som fick en strykande åtgång. Sedan kom Susanne fram till Peter Persman och frågade om han ville hålla sitt vårtal. Visst svarade Peter, men det vore fint om kören först fick värma upp publiken med en vårsång till. Musiken är vägen in till förkunnelsen, så det knöt Peter an till i sitt vårtal, där mycket handlade om glädjen att få uppleva de fyra olika årstiderna, som här i norra Sverige utökats till fem, med vårvintern.