I den passande låten "Spring Can Really Hang You Up the Most" från 1955 sjunger Camille uttrycksfullt tillsammans med Rodneys sordindämpade trumpet. Lätt att bli sorgsen trots en inspirerande vår.

Camille börjar "Easy to Love" med scat-sång utan ackompanjemang helt i klass med Ella Fitzgerald. Vilken röst med unika fraseringar, som andäktigt fångar publiken – utsökt vackert.