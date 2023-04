"Känslan är otroligt bra"

Björna IF och Friska Viljor Akademi U21 är övriga Ö-vikslag i division 3 mellersta Norrland. Deras premiärmatcher är på Skyttis på torsdag. Björna möter Dvärsätts BK och FV ställs mot Lucksta IF. Anundsjö tar sig an Matfors borta på söndag.