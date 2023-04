Det blir många mil med spelbussen under ett år, med regelbundna dansturer upp till Kiruna i norr och Östersund i väster. Någon gång händer det också att Sven-Rogers hamnar i Hälsingland och Dalarna.

För att klara av alla resorna måste man trivas tillsammans, vilket Kjell och Ulf gör. Kjell Scherman hälsar att det blivet ett helt annat driv i musiken, sedan gitarristen Ulf Edman kom in. Ulf kontrar med att han är ingen gitarrist, utan basist, vilket han var i dansorkestern Jacks, där Ronnie Sahlén spelade gitarr och sjöng. Sedan spelade Ulf bas under många år med Sture och Margot Ögren, då de turnerade med andlig musik i hela Sverige. Att Ulf Edman är mycket musikalisk fick jag även höra av Allan Åberg i Allan och Larzarna. På 60-talet ingick Allan och Ulf i tonårsbandet The Frogs, där Ulf Edman var basist.

Ulf Edman har musiken i blodet då det i hans släkt fanns gott om spelemän och nu kusiner som spelar på hög nivå. Det spelar ingen roll tycker Ulf, utan huvudsaken att man har roligt och det har vi i Sven-Rogers, där Kjell Schermans ansiktsuttryck bekräftar det hela.

Sven-Rogers bildades på 80-talet. Genom slå ihop SVEN-Evert Hägglund och Christer ROGER Sahlén fick trion sitt namn. I bandet spelade då även Kent Sedin.

Kjell Larsson