ÖA storsatsar på lokal fotboll

Fakta

2023-04-01 14:00: Friska Viljor FC–Storfors AIK, division 2 N herr

2023-04-01 15:00: Bergnäsets AIK-Gottne IF

2023-04-07 14:00: Själevads IK–Heffnersklubbans BK, division 1 N dam

2023-04-10 15.00: Gottne IF–IFK Luleå, division 2 N herr

2023-04-15 13:00: Ope IF–Själevads IK, division 1 N dam

2023-04-15 14:00: Skellefteå FF – Gottne IF, division 2 N herr

2023-04-15 15:00: Friska Viljor–FC Ytterhogdal, division 2 N herr

2023-04-21 19:00: Älgarna-Härnösand IF–Friska Viljor FC, division 2 N herr

2023-04-22 14:00: Gottne IF–Frösö IF, division 2 N herr

2023-04-22 17:00: Själevads IK–Luleå Fotboll DFF, division 1 N dam

2023-04-28 19:00: Friska Viljor–FC Team TG FF, division 2 N herr

2023-04-29 16:00: IK Brage–Själevads IK, division 1 N dam

2023-04-30 16:00: Sandviks IK–Gottne IF, division 2 N herr

2023-05-06 12:00: Gottne IF–Kiruna FF, division 2 N herr

2023-05-06 14:00: Själevads IK–Sandvikens IF, division 1 N dam

2023-05-07 13:00: IFK Östersund–Friska Viljor FC, division 2 N herr

2023-05-13 14:00: Gottne IF–IFK Östersund, division 2 N herr

2023-05-13 15:00: Bergnäsets AIK – Friska Viljor FC, division 2 N herr

2023-05-18 14:00: Själevads IK–Team TG FF, division 1 N dam

2023-05-18 16:00: Storfors AIK – Gottne IF, division 2 N herr

2023-05-20 14:00: Friska Viljor–FC IFK Luleå, division 2 N herr

2023-05-27 14:00: Skellefteå FF – Friska Viljor FC, division 2 N herr

2023-05-27 16:00: Gottne IF–Notvikens IK, division 2 N herr

2023-05-28 13:00: IFK Östersund–Själevads IK, division 1 N dam

2023-06-03 15:00: Ytterhogdals IK–Gottne IF, division 2 N herr

2023-06-03 16:00: Friska Viljor FC–Frösö IF, division 2 N herr

2023-06-03 13:00: Själevads IK–IF Team Hudik, division 1 N dam

2023-06-10 13:00: Kvarnsvedens IK–Själevads IK, division 1 N dam

2023-06-10 14:00: Gottne IF–Älgarna-Härnösand IF, division 2 N herr

2023-06-17 16:00: Team TG FF–Gottne IF, division 2 N herr

2023-06-17 12:00: Friska Viljor FC–Kiruna FF, division 2 N herr

2023-06-17 14:00: Själevads IK–Gefle IF, division 1 N dam

2023-06-22 19:00: Gottne IF–Friska Viljor FC, division 2 N herr

2023-07-01 14:00: Själevads IK–Sunnanå SK, division 1 N dam

2023-07-29 16:00: Friska Viljor–FC Notvikens IK, division 2 N herr

2023-08-05 15:00: Gottne IF–Bergnäsets AIK, division 2 N herr

2023-08-05 14:00: Själevads IK–Ope IF, division 1 N dam

2023-08-12 15.00: Ytterhogdals IK–Friska Viljor FC, division 2 N herr

2023-08-12 14:00: Gottne IF–Skellefteå FF, division 2 N herr

Med reservation för ändringar.