Med olika knep försökte hon få komma in på Ålderdomshemmet, men se det var inte det lättaste för en käring, som myndigheterna tyckte var alldeles för pigg. Då gällde det vara påhittig, för att komma runt hindren.

Den ena dråpligheten efter den andra drog Svea Bylund fram, men skam den som ger sig tänkte Äldrekonsulten och tog då även hjälp av sina barn för att få komma in på ”hemmet”. Knepet var att spela ”pelleret”, för då var man enligt kommunallagen tvungen att ta in personen. Ett nytt problem dök då upp för den sällskapssjuka Äldrekonsulten, eftersom gamlingarna på ”hemmet” var ”branå pelleret” och inte så mycket att tala med. Vad blir ”lärpenningen” av detta? Jo, att ärlighet varar längst.

Inne på ”hemmet” fick Äldrekonsulten, som uppgift att på kvällen följa en rymningsbenägen farbror ut, men se då passade hon samtidigt på att ta kvällsbussen in till stan, där nya förvecklingar uppstod då hon kom i samspråk med gamla bekanta om hur det var förr i tiden.

Bland annat kom man in på att det fanns en väldigt trevlig dräng, som det bara var ett fel på. När det blev lördagskväll, så drack han sig full och pigan som var förtjust i honom, ville få ett slut på det hela. Man hade på gården slaktat julgrisen och tarmarna hamnade i en hink.

När drängen somnat gick pigan in på drängkammaren och bytte ut spyhinken. På söndagsmorgon gick pigan in till drängen och fick då höra, att det var ”branå nåkt”. När drängen hade vaknat och tittade ned i hinken blev han förskräckt och skyndade sig att stoppa tillbaka tarmarna med en linjal. Berättelsen tog inte slut där utan fortsatte med fler detaljer, som kanske inte är så lämpligt att ta in i ÖA.

Vill man få veta hur det gick för drängen, pigan och gammjäntern på ”hemmet”, så är det nog bäst att beställa tid hos Äldrekonsulten.

Kjell Larsson