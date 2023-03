Eftersom publiken var med på den tiden Patsy Cline, Cool Candys, Sven-Erics, Little Gerhard, Elvis Presley, Engelbert Humperdinck och Tom Jones var som mest i ropet fick man under drygt en timme återuppleva de gamla goda tiderna. Visst är det lätt att ryckas med då Kent Sundberg sjunger Buonna Sera, Green Green Grass of Home, Are You Lonesome Tonight och Baby Blue, så tiden på Husumgården gick jättefort. Vips var Kent framme vid sista låten ”När vi måste ta farväl”, som dansbandet Bengt Hennings på sin tid gjorde omåttligt populär.