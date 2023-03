Det blev en mycket trevlig kväll, där trion blandade och gav ett urval av lugna och riviga låtar med mycket klös i, från Swingbandets rika repertoar. På ett ledigt och proffsigt sätt lotsade Maria Bervelius publiken under en och en halv timme genom fjorton låtar. Som sista låt före fikat blev det ”Is you is or is you ain’t my baby”, vilket är raka motsatsen till ett sömnpiller. Det handlar om ett par nyförälskade ungdomar, som med Marias presentation och suggestiva röst får blodomloppet i svallning.