Manne inleder med flygelns monotona klanger till välkända "Cheek to Cheek", som Lovisa fyller på med "I´m in heaven..." och kvällens nivå är spikad!

Scat-sång behärskar Lovisa till fulländning. Den kommer till sin fulla rätt i "The Lady is a Tramp", samtidigt som Manne bjuder på ett skönt flyhänt spel. Originalet skrevs av Richard Rogers 1937. "Tramp" vill ge sken av en stark självständig kvinna!?

Jon bjuder på ett härligt solo pizzicato på kontrabasen i "In My Life". Faschings Vänner gav honom förra årets stipendium för hans gedigna musikkunskaper.

Ett våldsamt crescendo tillsammans med Lovisas utdragna scat-sång avslutar "Have You Met Miss Jones?" och möts av kraftfulla applåder och busvisslingar. Lovisa är duktig på att få till en trivsam dialog med publiken; hon berättar och ställer pikanta frågor och får svar därefter – många goda skratt!

Lovisa Jennervall som bandledare i Ellas Kapell i låten "Have You Met Miss Jones?" Foto: Bengt Ferm.

I "Crazy He Calls Me" lyssnar vi till Lovisas mjuka behagliga röst med sköna soloinslag från kontrabas och flygel.

Kapellet tackar för Perdidos trevliga omhändertagande och för den goda stämningen i Blueskällarn med "When I Grow too Old to Dream".

Efter stående ovationer från en entusiastisk publik, som önskar mer, kommer stilfullt "All of Me" med scat-sång, dova trummor och långsamt borttonande instrument. Även 1931 kröp det fram en tår ur ögonvrån...

Bengt Ferm