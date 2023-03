Och de som i dag diagnostiseras med covid-19 är dessutom betydligt mindre sjuka än de var för 1-2 år sedan. Min egen fru hade covid-19, och det yttrade sig som en lindrig förkylning. Och jag har träffat flera inom äldre- och demensvården som också har haft covid-19 och känt det som en ”lindrig förkylning”.

Jag anser att vi måste lära oss att leva med covid-19 och fortsätta upprätthålla vaccinskyddet. Men vi kan inte agera som om vi ska försöka utrota covid-19 genom allehanda åtgärder förutom vaccinering.

Jag vädjar igen till regionen igen (inte kommunen, för ni gör bara som regionen säger). Gör en ny ”samlad bedömning” och väg in nackdelarna med munskydd inom demensvården, väg in den låga smittspridningen och frånvaron av dödsfall, väg in att när väl covid-19 konstateras så är det oftast med lindriga symptom. Väg inte in eventuell rädsla för att göra fel eller bli anklagad för det. Och väg inte inte in att mitt tjat eventuellt skulle ha effekt.

Anders K