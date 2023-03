Under hela tiden kan publiken komma och gå som man vill. Några passade på att ta en fikapaus för att sedan komma tillbaka och lyssna vidare. Andra satt kvar och lyssnade hela tiden. Bra gjort, med tanke på att det blev drygt två och en halv timme musik. Men det betyder ju också att musiken uppskattades.

Stämman fortsatte sedan under kvällen, och musiken hördes överallt ytterligare några timmar innan det var dags att åka hem.

Under hela dagen såg Nolagillet till att det fanns palt med lingonsylt, eller fika, att köpa. Tack till alla som jobbat hårt före och under stämman, och även till Per Håkansson på ABF som såg till att ljudet fungerade!