Kenneth Nordwall kom även in på saxofonisten Ulf Andersson född 1940, som nyligen gått bort, samt den lokalt välkände Gösta Kassman, som tragiskt omkom i en villabrand, efter att han gått in i det övertända huset för att hämta sina instrument. Han föll ihop död då han kom ut ur huset bärande på instrumenten.

Resten får man gissa sig till, men det är klart att ”All of Me”, ”I can’t give you anything but love” och den bofasta avslutningen "Route 66" kom med.

Söndag 19 mars uppträder Kenneth Nordwall, Anders Bergquist och publikmagneten Maria Bervelius i Backsjös IOGT-NTO lokal, så alla jazzälskare pricka in det i er kalender.

Kjell Larsson