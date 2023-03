Tobias vill inledningsvis berömma No Names Jazz Band och särskilt framhålla det varma mottagandet kvintetten fått av Perdido! Är man glad spelar man så mycket bättre och inleder med "The Janitor" från skivan "Where the Spirits Eat" från 2019. Lugnt och njutbart med ett skönt growl förstärkt med sordin, som Tobias gärna använder i flera stycken. Vardagliga händelser ligger ofta till grund för hans kompositioner.

I "Molnen hopar sig" från den senaste skivan "Silver Needle" från 2022 oroar sig Tobias över SD:s inställning till vårt samhällsklimat. Fria tankar är dock av stor vikt! Tempot ökar till ett våldsamt crescendo, men avslutas av Lasse med ett vackert bassolo pizzicato!

Med stor skicklighet påbörjar Tobias stycket "Comes Love". Sordinen framkallar en härlig whahwhah-effekt, som åtföljes av Simons flinka fingrar på flygeln.