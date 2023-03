Ronnie har kommit in i ett stim med uppträdanden i kyrkor, där han drar mycket folk genom att variera mellan sånger på svenska och engelska. Ronnie må bli less på att sjunga Elvis repertoar när han är ute, men det blir inte publiken. På Getinghov blev det ingen andlig musik, om man räknar bort ”In the Ghetto”, som jag tycker är det bästa Elvis gjort, om man överhuvudtaget ska rangordna Elvis repertoar. ”Amazing Grace” och ”How Great Thou Art” är väl annars de två mest spelade av Elvis andliga sånger. På Getinghov nöjde sig Ronnie med ”Teddy bear”, ”Love me” och ”I can’ stop loving you”, för det är svårt att helt gå förbi Elvis, då många i publiken förväntar sig att få höra Ronnie sjunga ett knippe av Elvis låtar, men något Elvis medley blev det inte denna gång.