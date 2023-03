Prick klockan sju startade showen med Mamma Mia och det blev ett stort sorl bland publiken, som klappade händer och sjöng med i refrängerna. Det blev inte lugnt i salen förrän prästen Karin Sivertsson klev upp på scen och hälsade välkommen med orden, ”Det kommer nog bli varmt här i kväll, med tanke på det tryck det blev i ”Mamma Mia”. Sedan kom Karin in på, att syftet med kvällen var i första hand att samla in pengar till kyrkans internationella arbete där behovet är outsinligt.

Showen gick vidare med ”When I kissed the teacher”, "Thank you for the music” och ett knippe till odödliga ABBA låtar. För att skruva upp tempot ytterligare lade man in en ”Negro spiritual”, där folk hissade armar och händer mot taket då man sjöng med i ”He’s got the whole world in his hands”. Partystämning rådde med andra ord.