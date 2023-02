I Nätra fjällskog finns det åtta raststugor och vintertid skidspår på cirka 30 kilometer. Vid startplatserna finns parkering, öppna stugor och informationstavlor. Friluftsområdet har ledförbindelse med Vibyggerå friluftsområde i Docksta, Kramfors kommun. Högsta punkten Västanåhöjden når upp hela 426 meter över havet. Det finns ett vindskydd uppe på höjden och här erbjuds en otrolig, milsvid utsikt över havsvikarna i öster och in mot det kulliga bergslandskapet i väster.

Strax norr om Skuleberget kan ni besöka den något dolda pärlan Nätra fjällskog. Här finns aktiviteter för både sommar och vinter. Snön lägger sig tidigt på säsongen och ligger kvar in på våren då området är högt beläget.

Spårsystemet binder samman ett tiotal fäbodvallar. Flera av fäbodstugorna står öppna för en fikapaus eller övernattning. På helgerna under vårvintern kan du köpa varm dryck, korv, semlor med mera av stugvärdarna vid Västanå fäbodar. Ta en titt på deras Facebook-sida för eventuella öppettider.

Under guidning av tre medlemmar från ortens, Edenborgs kultur- och arrangemangförening fick vi sex medlemmar i STF:s lokalförening i Örnsköldsvik åka en runda på 14,5 kilometer med start vid Skrikestugan, 230 meter över havet, i nydragna skidspår via delvis ny sträckning upp till Västanå naturreservat. Det hade rasat så många träd under snöovädret vecka 3, att skötselföreningen hade inte hunnit röja undan allt. Nu gick spåren huvudsakligen på kärr- och skogsbilvägar. Vi nöjde oss med att åka upp till Västanåbodarna, 378 m.ö.h. Den stigningen på 148 meter tog på, så lunchrast vid Västanåbodarna kändes välbehövlig.