Altsaxofonisten Håkan Lewin har samlat Kettil Medelius på klaviatur, Hasse Larsson på kontrabas och elbas, Jonas "Wasa" Backman på trummor och som grädde på moset Ann-Kristin Hedmark som sångsolist. Kvintetten har endast några få år på nacken, men medlemmarna har varit musiker desto längre. Håkan har fyllt 79 och Ann-Kristin har passerat de 70!

Mr. Blues börjar på hög nivå med sköna "Don´t Cry, Baby", som James P. Johnson komponerade 1943. Finstämda soloinsatser varvas till "Mister Sidney" följt av "I Am Not Nothing" innan Ann-Kristin äntrar scenen med "Mister Kelly" till Owe Thörnqvists text och Berndt Egerbladhs arrangemang. "Det är dags att sjunga blues...". Rösten är ytterst trivsam med härliga nyanser. Inte undra på, att hon fick Jan Johanssons och Monica Zetterlunds stipendier 2003 och 2006.