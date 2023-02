”Mer närproducerat” varnade i en insändare i slutet på januari för att övergång till sojaprotein skulle innebära ”förlust av biologisk mångfald och minskad matproduktion”. Det är ett märkligt påstående. WWF skriver om sojabönor: ”Men det är inte en ökad sojakonsumtion bland vegetarianer som drivit på denna utveckling (skövling av savanner och urskogar) – snarare tvärtom. Anledningen är den ökande köttkonsumtionen i världen: djuren behöver foder och det tvingar fram nya odlingar.”

Insändaren glömde att det fortfarande är en miljard människor som svälter. All köttproduktion kräver stora arealer i jämförelse med om de istället hade använts till odling av vegetabilier, för nötproduktion tio gånger mer. Ett enkelt sätt att eliminera denna svält vore om vi i västvärlden återgick till 1960 års köttkonsumtion, en rimlig uppoffring tycker jag. ”There is enough for everybody`s need but not för everybody’s greed” (Mahatma Gandhi)

Det finns massor av fördelar om du får barnet att äta vegetariskt – ibland eller ofta. Man ser till och med att det på sikt kan vara ohälsosamt att äta för mycket kött, samtidigt med att det också finns många hälsofördelar mer att äta vegetarisk mat. Det är ett vinnande koncept både för barnet och miljön. Ett barn har inte ett särskilt stort behov av protein, utan tvärtom finns det nu forskning som tyder på att det finns negativa konsekvenser med ett överdrivet högt proteinintag.