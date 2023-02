För att få publiken att tända till på riktigt, så är igenkänningsfaktorn viktig. Dagens pensionärer, vilka har växt upp med Elvis Presley, The Beatles och The Shadows brinner till då de får höra ”Walk don’t run”, ”Apache”, ”She’s not you”, ”Oh Darling”. Visst var ”Rock’n Roll is King” då, vilket gör att låten idag sammanfattar Kultändarnas musik.

”Gamla Nordsjön” och ”Lilla vackra Anna” får ett eget liv i Kultändarnas tappning, liksom ”Blue Hawaii”, då man där höjer farten, för att få det att svänga rejält.

Det är som Göran Jonsson säger, vi har så många låtar att välja bland, så problemet för oss är att sätta samman ett väl avvägt program, som får publiken att tända till. Inget problem tycker jag som lyssnat på Kultändarna vid flera tillfällen. Riktigt klurigt blir det i de medleyn som Göran Jonsson skapar, för man överraskas ständigt av Görans uppfinningsrikedom. Förutom att skriva och spela musik, så skickar Göran in limerickar, anekdoter och små kåserier till tidningar.

Det är inget som säger per automatik, att man får ett längre liv med musik, men man får garanterat ett roligare liv. Extra roligt måste Ola Vikström ha det, som dessutom får åka runt och spela på danser med Kenneth Edlund i Ola&Jag.

Kjell Larsson