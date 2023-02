Basisten Martin Sjöberg gav en spännande presentation från kriget i Finland där Säkkijärven polkka kom att spela stor roll. I den finstämda låten Raindrops are fallin´ on my head berättade pianisten Anders Berquist om kompositören Bert Bacharach som nyligen avlidit.

I Cotton fields plockades nya instrument fram alltifrån gitarr, tvättbräda, tamburin, marackas och bjällror där prästen Jens Grensjö, kantor Michael Linné och Ingegerd Grimell körade i låten och spelade på instrumenten. Efter ytterligare några jazzlåtar höll Jens Grensjö en mycket fin andakt om Kärlekens väg belyst utifrån tre personer aposteln Paulus, teologen Wilfrid Stinnissen och poddaren Klara.

Det bjöds sedan på gott fika och härlig gemenskap. Det blev en glad, avspänd kväll fylld med humor och svängig musik där ingen fot var stilla i Alexanders Ragtime band, Colonel Bogey, On the sunny side of the street, Royal Garden Blues och allra sist Vi möts igen.

Ruth Lind