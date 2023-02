Så mycket som två tredjedelar av ÖA:s nästan 12 000 prenumeranter är digitala. Nu när kostnaderna för papper skenar och att köra ut tidningar blir allt dyrare, har ÖA en klar fördel i att redan ha gjort stora delar av den digitala omställningen. Örnsköldsviks Allehanda var tidigt ute med att registrera en nyhetssajt, bland de första i Sverige. Och även om papperstidningen varit en kär vän till morgonkaffet, så har många Ö-viksbor snabbt anammat att läsa sina nyheter via e-tidningen.

De flesta i samband med att ÖA gick över till postdistribution i stora delar av vårt utgivningsområde under 2018. E-tidningen har kommit att bli en mycket uppskattad produkt och på dess plussida finns ju också miljöaspekten. Att i Sundsvall trycka en produkt, som blir gammal redan dag två, och sen köra den över 20 mil till kund börjar bli hållbart tveksamt.

Under hösten har redaktionen aktivt jobbat för att göra ännu mer kvalificerad journalistik, och vi satsar så klart vidare under 2023. Våra reportrar har fördjupat sig i metoder för gräv och granskning och vi har lanserat en rad vinjetter, under vilka vi publicerar mer genomarbetad journalistik. Förutom ÖA granskar och ÖA avslöjar har vi ÖA dokument, där vi rekapitulerar en nyhetshändelse och följer upp vad som hänt. I ÖA möter får du som läsare träffa en Ö-viksbo med en stark story. Vår ambition är att ge er läsare fler perspektiv och mer fördjupande nyheter.