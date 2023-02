Trafikolyckorna längs de stora vägarna i Ö-vik

Under januari 2023 rapporterades 68 trafikolyckor längs eller i anslutning till de stora, statliga vägarna i Västernorrland. Nerbrutet per kommun inträffade flest olyckor, 13 stycken, längs E4 genom Örnsköldsviks kommun. Under det senaste året har annars E4 genom Sundsvalls kommun oftast haft de flesta olyckorna.