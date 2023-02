Kajsa Johansson, tävlandes för Hägglund Ski Team, tog på söndagen en helt överlägsen seger i distans under Bauhaus cup i Ulricehamn.

Redan 2 kilometer in i loppet låg hon 19 sekunder före, och när hon gick i mål var det på en förstaplats med över en minut ned till tvåan.

– Jag tänkte inte så mycket under loppet, det bara blev, säger 17-åringen.