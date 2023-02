Det blev dubbelt upp för Lions, då den stora biljettefterfrågan öppnade för en extra föreställning. Lite sent påtänkt, att tre dagar innan lägga in den, men bättre sent än aldrig. Med hjälp av välvilliga personer spred djungeltelegrafen ut det snabbt och effektivt, så även matinéföreställningen blev välbesökt.

Tillsammans med kvällsföreställningen blev det 190 betalande, vilka fick se och höra en kvicktänkt Klas Norberg i flykten fånga ögonblicket. Med andra ord gjorde Klas rätt för epitetet Norrlands bäste liveartist. Då kan vän av ordning undra vem som är Sveriges bäste, vilket lär vara Björn Skifs.