Gamla och unga i Anundsjö

SVAR DIREKT

Örnsköldsviksalliansen i välfärdsnämnden har för avsikt att under 2023 lägga en äldreomsorgsplan för Örnsköldsvik som ska gälla under många år som vi hoppas att vi kan få till en bred politisk förankring kring. Denna plan kräver dialog samt tydlighet för våra medborgare och anställda i kommunen. Örnsköldsviksalliansen klev på den politiska styrningen i Örnsköldsvik 1 januari 2023. Under dessa 25 dagar har vi påbörjat att ta tag i de frågor som föregående styre inte lyfte för politiska beslut inom välfärdsområdet, däribland äldreomsorgen. När det gäller äldreomsorgen så finns redan planer för dialogmöten med anställda, företrädare på olika orter, landsbygdsgruppen, kommunala seniorrådet i Örnsköldsvik med flera under vintern där både hemtjänsten och dess innehåll samt platser/orter för vård- och omsorgsboenden ska lyftas. Anundsjö och specifikt Sörgården kommer att finnas med i dessa diskussioner.

Annica Jonsson (M), ordförande Välfärdsnämnden Örnsköldsvik