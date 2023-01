Raset: Halvering av elitspelare i Norrland

Lenny Asp, fotbollsstatistiker, har tagit fram siffrorna för bland annat Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollförbundet. Statistiken visar att mellan 2000-2007 var elva procent (25 spelare i snitt per år) av spelarna i herrallsvenskan från Norrland. Under de senaste fem åren är antalet nere på fyra procent – elva spelare i snitt per år. Antalet invånare i Norrland är cirka 1 200 000, vilket är drygt elva procent av landets totala befolkning.