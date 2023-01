Niederbach jagar formen: ”Har höga krav på mig själv”

Fakta

Modo genomförde en dryg timme på is på tisdagen och samtliga spelare utom skadade Josh Dickinson var på is. Den stora nyheten var att Tex Williamsson var tillbaka på is med laget.

Motståndarkollen:

Djurgården har varit skadedrabbat den senaste tiden, men har den senaste fått tillbaka ett antal nyckelspelare. Inför mötet mot Modo saknas dock fortsatt backen Alexander Ytterell och forwarden John Norman.

Så här tränade Modo på tisdagen:

Målvakter:

Kristers Gudlevskis (Marcus Nygren, Tex Williamsson).

Backpar:

Daniel Brickley – Josef Ingman

David Bernhardt – Pontus Näsén

Emil Wahlberg – Niklas Folin

Jakob Norén – August Berg

Kedjor:

Riley Woods – Marcus Vela – Mikkel Aagaard

Filip Sveningsson – Theo Jacobsson – Theodor Niederbach

Johan Södergran – Adam Pettersson – Daniel Mannberg

Sebastian Ohlsson – Erik Jinesjö Karlsson – Oscar Pettersson