Det är en etablerad sanning att vi mår bra av att röra oss. Allt för mycket stillasittande är dåligt för både kropp och knopp. I takt med att barnen växer blir världen utanför den egna familjen allt viktigare och där kommer skolan respektive föreningslivet in som otroligt värdefulla krafter.

I grundskolan är idrott och hälsa ett ämne som följer eleverna under hela skoltiden men i gymnasiet är det inte ovanligt att undervisningstimmarna koncentreras endast till det första året. Detta är olyckligt och berövar tonåringarna en schemalagd aktivitet som skulle ge dem ett bra tillfälle till rörelse varje vecka under gymnasiets alla läsår. Det bör tas mer hänsyn till gymnasielevernas behov av fysiska aktiviteter under hela gymnasiet även om det skulle innebära schematekniska utmaningar för de enskilda skolorna. Sätt elevernas behov före schemaläggarens önskan om att skapa lätt administration.