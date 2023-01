Kenneth Nordwalls Swingband är ett säkert kort för Svenska kyrkan. På trettondagsafton blev det en ny succé med Swingbandet för Kenneth Nordwall, som innan konserten började oroligt vankade av och an. Han trodde att folk skulle vara konserttrötta efter all musik som det bjudits på under nyår, jul och advent. Snart infann sig dock lugnet. Då kyrkporten öppnades strömmade så mycket folk in, att kyrkvaktmästaren fick plocka fram extra stolar.