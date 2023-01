Efter kritiken – spelschemat görs om

Spelschemat i hockeyallsvenskan har varit en stor snackis under säsongen. Främsta kritiken har rört att flera lag har fått möta sina rivaler flera gånger under kort tid, i stället för att sprida ut de stora publikmatcherna. Flera lag har också fått möta samma lag upp till tre gånger redan under hösten, men samtidigt inte fått möta vissa lag alls förrän i december – vilket många ansett har påverkat publikintresset men också den sportsliga rättvisan.